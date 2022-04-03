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Rusya’dan müzakerelerle ilgili açıklama

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rusya'nın barış görüşmelerindeki müzakerecisi, müzakerelerde gelinen son durumu açıkladı.

Yayınlanma: 09:30 - 03 Nisan 2022 Güncellenme:
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Rusya’dan müzakerelerle ilgili açıklama

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, iki ülke arasındaki barış görüşmeleri online ortamda devam ediyor. Bugün Rusya’dan yapılan açıklamada, barış görüşmelerinin liderler toplantısı için yeterince ilerlemediğini ve Moskova’nın Kırım ve Donbas’ın statüsü konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.

Rus baş müzakereci Vladimir Medinsky Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Anlaşma tam olarak sunuma hazır değil. Ayrıca tekrar tekrar söylemek isterim Rusya’nın Kırım ve Donbas’taki tutumu değişmedi.” dedi.

Medinsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy’in henüz planlanmış bir görüşmesinin olmadığını da vurguladı.

Dün de Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Putin’in görüşmesi için Türkiye’ye dikkat çekmiş, “Tarihi ve yeri belli değil ama büyük ihtimalle İstanbul’da ya da Ankara’da olacağını düşünüyoruz” demişti.

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