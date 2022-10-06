Rusya’dan nükleer savaş açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yedinci ay geride kalırken, nükleer savaş korkularının arttığı bir dönemde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Ukrayna’nın dört bölgesinin ilhakını duyurmuş, ‘nükleer saldırı’ ihtimalinin masada olduğunu söylemişti.

Bu açıklamaların ardından tüm dünyadan tepkiler yükselirken, bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan nükleer savaş açıklaması geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova tarafından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna ile yedi aydır devam eden ihtilafta nükleer bir savaşa asla izin vermeme ilkesine “tamamen bağlı” olduklarını söyledi.

PUTİN’DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Zakharova, nükleer savaş konusunda Moskova’nın tutumunun değişmediğini ve bu durumdan her zaman kaçınacaklarını söyledi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün yaptığı konuşmasında Batı tarafından Rusya’yı hedef alan yaptırımlara değindi. Yaptırımların sıkılaşmasını beklediklerini dile getiren Putin, “Yaptırımlar Rusya’yı güçlendiriyor.” dedi.

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