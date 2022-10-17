Rusya’dan tahıl anlaşması ile ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılmasının Batılı ülkelerin Rusya'nın tarım ürünleri ve gübre ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşetmesine bağlı olduğu ifadesi yer aldı.

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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, Moskova’da düzenlenen görüşmede Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’e Ukrayna’nın güneyindeki şehirlerinden tahıl ihraç etmesinin önünü açan anlaşmanın uzatılmasının “önceden üzerinde anlaşılan diğer anlaşmaların tamamiyle uygulanması ile doğrudan ilişkili” olduğunu söyledi.

Rusya, Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı lojistik, ödeme, taşımacılık ve sigorta yaptırımlarının Rusya’nın gübre ve amonyum gibi kimyasalları ihraç etmesinin önüne geçtiğini ve bu yaptırımların gevşetilmesinin Türkiye ve BM’nin arabuluculuk yaptığı ve Temmuz ayında imzalanan tahıl anlaşmasının önemli noktalarından biri olduğunu savunuyor.

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