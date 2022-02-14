Rusya’dan Ukrayna açıklaması: Anlaşma şansımız var

Rusya-Ukrayna hattında gerilim büyürken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar geldi...

Sozcu.com.tr

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Ukrayna krizinde tansiyon hızla yükselirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin askeri riskleri azaltmak için somut öneriler sunduğunu belirterek gerilimin çözümü için anlaşma şansları olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede Lavrov, krizin çözümüne ilişkin diplomatik çabalara devam ettiklerini belirterek “Müzakerelerle ilerleyecek bir yol görüyoruz” dedi.

Lavrov Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili ABD'den yanıt ve somut öneriler aldıklarını ancak Avrupa Birliği'yle NATO'dan alınan yanıtların tatmin edici olmadığını, Rusya'nın taleplerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

ABD'den cevaplanmamış sorularla ilgili yanıt almaya çalıştıklarını kaydeden Rus bakan, görüşmelerin sonsuza dek süremeyeceğini ama anlaşma için her zaman bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğini açıklarken Moskova bu iddiayı reddediyor ancak NATO’nun bölgedeki faaliyetlerinin sınırlandırılmasını ve Ukrayna’nın NATO’ya üye olmamasını içeren bir dizi güvenlik garantisi talep ediyor.

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