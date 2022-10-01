Rusya’nın ilhak kararının ardından Zaporijya Nükleer Santrali müdürü gözaltına alındı

Rusya, dün Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak ettiğini açıklarken, bugün bölgeden endişe verici haberler geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklama ile, Ukrayna’da referandum yapılan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin resmen Rusya’ya katıldığını duyurmuştu.

Rusya’nın ilhak kararına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzaladı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Rusya’nın ilhak ettiği Zaporijya’da Nükleer Santral’in genel müdürü Ihor Murashov, Rus devriyeler tarafından gözaltına alındı. Santralden sorumlu Energoatom’dan yapılan açıklamada, Murashov’un Avrupa’nın en büyük nükleer santralinden Enerhodar kasabasına giderken gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Arabadan çıkarıldı ve gözleri bağlı olarak bilinmeyen bir yöne doğru götürüldü” ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Kiev yönetiminden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Son olarak Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çalışan son reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu açıklamıştı.

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