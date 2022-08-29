Rusya’yı sarsan suikastta ‘saldırgan öldürüldü’ iddiası
Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızının öldürülmesiyle ilgili Avusturya basınından gelen bir iddia tartışma yarattı. Rusya’nın Darya Dugina suikastından sorumlu tuttuğu Ukraynalı Natalya Vovk'un kiralık bir dairede ölü bulunduğu öne sürüldü. Avusturya İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “beyni” olarak nitelenen ünlü siyaset bilimci Alexander Dugin’in kızının öldürülmesinin yankıları sürüyor.
Dugin'in 29 yaşındaki gazeteci kızı Darya Dugina’nın 20 Ağustos'ta Moskova'da öldürülmesi Rusya'yı ayağa kaldırmıştı. Dugina, babasına ait araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Ukrayna saldırıyla ilgisi olmadığını savunsa da Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu iddia etmişti.
‘BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ’
Avusturya basını, Rusya'nın suikastın arkasındaki isim olarak gösterdiği Ukraynalı Natalya Vovk’un kiralık bir dairede ölü bulunduğunu yazdı. Avusturya gazetesi Express, Vovk'un 17 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini aktardı.
Haberde Vovk’un cansız bedenini gösterdiği söylen fotoğrafın gerçekliği ise soru işaretlerine yol açtı.
Tartışmalar sürerken, Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan haberle ilgili açıklama geldi. Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan bakanlık yetkilileri, Vovk'un öldürüldüğü yönündeki haberi doğrulayamayacaklarını belirtti. Avusturya'da bu yönde bir hadise yaşandığına dair bilgileri olmadığını söyleyen yetkililer “Bu haberin doğruluğunu teyit edemiyoruz” dedi.