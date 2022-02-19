Sadece kendi çamaşırlarını yıkayan eşinden intikamı tartışma yarattı

İngiltere'de yaşayan Kelsi Burns, kendisinin ve çocuklarının çamaşırlarını makinede yıkamayan eşinden intikam almak için ilginç bir plan yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere'de bir kadın, sadece kendi çamaşırlarını yıkayan eşinden aldığı intikamla dikkatleri üzerine çekti.

TikTok'taki @mumlifechoseme hesabından kısa videolar paylaşan Kelsi Burns, kendisinin ve çocuklarının çamaşırlarını makinede yıkamayan eşi Matt'ten intikam almak için zekice bir plan yaptı. Genç kadın, yatağın sadece kendi tarafını düzenlemeye, eşi için alışveriş ve yemek yapmamaya başladı.

Kelsi Burns, eşinin çamaşırlarını yıkamadığını ve pişirdiği yemeklere dokunmasını yasakladığını gösteren bir videoyu da TikTok'ta paylaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları “bu pasif agresif tutumun” çiftin evliliklerine zarar vereceğini savunsa da birçok kişi planı övdü ve kendilerinin de aynı şeyi yapacağını belirtti.

“Eşime neden benim çamaşırlarımı makineye koymuyorsun dedim ve sinirlendi” diye konuşan Kelsi Burns ise intikam almak için “şiddet yolunu seçtiğini” söyleyerek espri yaptı.

İlginizi Çekebilir Sabaha kadar Tiktok videosu çeken anneye 'velayet' şoku