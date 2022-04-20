Şanghay’da Covid-19 vakaları düşüşe geçti

Çin’in Şanghay kentinde 2 haftadır devam eden tam kapanmanın ardından vaka sayıları düşüşe geçti.

Sozcu.com.tr

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Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle 2 haftadır uygulanan tam kapanma sonrasında vaka sayıları düşüşe geçti. Şanghaylı sağlık yetkilisi Wu Qianyu, “Kentteki salgın durumu geçtiğimiz günlere göre düşüşe geçti. Topluluk yayılımı etkili şekilde engellendi” dedi. Qianyu ayrıca belirlenen 7,85 milyon kişinin dışarı çıkabileceğini ve fabrikalara dönebileceğini söyledi.

ABD'li otomobil üreticisi Tesla, düşüşe geçen vaka sayılarının ardından Şanghay'daki fabrikasında yeniden üretime başladığını duyurdu.

Şanghay'da dün 2 bin 494 semptomatik, 16 bin 407 asemptomatik vaka tespit edilmişti. Covid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği kente, ölenlerden 2'sinin ileri akciğer kanseri ve çeşitli hastalıklara, 5 kişinin ise kalp ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına sahip olduğu açıklanmıştı.

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