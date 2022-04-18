Şanghay’da günlerdir süren karantina, ölümleri engellemedi

Şanghay’daki sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden 89-91 yaş arasındaki üç kişinin bazı kronik sağlık sorunları olduğunu ve aşı olmadıklarını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Çin'in finans merkezi Şanghay'da günlerdir süren katı karantina uygulamasına rağmen 3 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden 89-91 yaş arasındaki üç kişinin bazı kronik sağlık sorunları olduğunu ve aşı olmadıklarını bildirdi. Ölümler, mart sonundan bu yana uygulanan karantina sürecinde Covid-19 kaynaklı ilk defa resmi makamlarca açıklanan ölüm vakaları olarak kayda geçti.

BBC, daha önce de karantina sürecinde ölümler yaşandığını ama resmi olarak doğrulanmadığını yazdı.

Çin'in “Sıfır Covid” politikası kapsamında Şanghay'da mart sonunda kapsamlı bir karantina uygulamaya konmuştu. Günlük vaka sayısının 20 bini aştığı kentte, test sonucu pozitif çıkan herkes karantina merkezlerine yerleştiriliyor. Bu amaçla kentteki birçok okul, kamu merkezi ve hastane karantina merkezine dönüştürüldü, ancak yeterli yer olmaması nedeniyle bazı evler de karantina merkezi haline getirildi.

Son günlerde kentte yaşayan çok sayıda Çinli, sosyal medyada karantina önlemlerinden ve yiyecek sıkıntısından şikayet ediyor. Gıda arzının azaldığı kentte yaşayan milyonlarca kişi, hükümetin evlere götürdüğü gıda desteğiyle yaşamlarını sürdürüyor.

Dünyada birçok ülke “virüsle yaşama” politikasını hayata geçirerek Covid kısıtlamalarını kaldırırken, Çin hükümeti “Sıfır Covid” politikasını sürdürüyor.

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