Şanghay’da karantina kaosu: Yaşayan hastayı ceset torbasına koydular

Çin’in Şanghay kentinde katı karantina uygulamasına tepki büyürken bir bakımevindeki yaşlı bir kişinin öldü sanılarak ceset torbasına konması öfkeyi daha da artırdı. Görevliler, ceset torbasıyla taşıdıkları yaşlı hastanın hayatta olduğunu son anda fark etti.

Sozcu.com.tr

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Haftalardır süren Covid-19 karantinası nedeniyle milyonlarca kişinin evlerinde mahsur kaldığı Çin'in Şanghay kentinde, görevlilerin bakımevindeki yaşlı bir kişiyi öldü sanarak ceset torbasına koyması büyük tepkiye yol açtı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, koruyucu kıyafet giyen üç görevlinin bakımevinden sedyeyle ceset torbası içinde çıkardıkları yaşlı kişinin hayatta olduğunu fark ettikleri görülüyor. Görevliler araca yerleştirirken ceset torbasını açınca içindeki kişinin hayatta olduğunu görüyor.

Görevlilerden biri “Yaşıyor, gördünüz mü?” derken bir diğerinin de “Torbayı kapatmayın” dediği duyuluyor. Görevliler bir süre aralarında konuştuktan sonra yaşlı hastayı tekrar bakımevine götürüyor.

GÖREVLİLERE SORUŞTURMA AÇILDI

Pazar günü yaşanan ve çevredeki bir kişi tarafından kaydedilen olay medyaya yansıyınca 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bakımevi de yanlışlık nedeniyle özür diledi. Yaşlı hastanın hayatta olduğunu fark eden görevlilereyse 5 bin yuan (11 bin TL) ödül verildi. Kimliği açıklanmayan yaşlı kişininse hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Çin'de popüler sosyal medya platformu Weibo'da bir kullanıcı, olayın Şanghay'da son dönemde yaşanan kaosun bir göstergesi olduğunu belirtti. Olay, haftalardır süren ve öfkeye yol açan katı karantina uygulaması nedeniyle kentteki sağlık sisteminin epey zorlandığı yönünde endişeye de yol açtı.

Çin'in “Sıfır Covid” politikası nedeniyle vaka sayılarının artması üzerine Şanghay'da uygulanan katı karantina uygulamasına öfke giderek büyüyor. 25 milyon nüfuslu kentte birçok bina karantina merkezine dönüştürülürken çok sayıda kişi yiyecek sıkıntısı yaşıyor, kentte yer yer polisle öfkeli vatandaşlar arasında arbede yaşanıyor.

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