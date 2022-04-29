Savaşın kahramanı olmuştu: ‘Kiev’in Hayaleti öldürüldü’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Ukrayna'da direnişin sembolü haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağı düşürdüğü iddia edilen 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı savaş pilotunun öldüğü duyuruldu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Ukrayna’da direnişin sembolü haline gelen ve 40 Rus jetini düşürdüğü iddia edilen ‘Kiev’in Hayaleti’ lakaplı gizemli savaş pilotunun öldürüldüğü açıklandı.

Yerel haberlere göre, bir çocuk babası olan 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka, 13 Mart’ta uçtuğu MiG-29’un düşman kuvvetleriyle savaşırken vurulması sonucu öldürüldü.

Ukraynalı kaynaklar bugün, İngiliz The Times gazetesine, savaş pilotunun kimliğini ve ölümünü doğruladı.

Kaynaklar, Kask ve gözlüklerinin yakında Londra’da müzayedede satışa çıkmasının beklendiğini söylediler, ancak daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ukrayna hükümeti, işgalin ilk günlerinde 10’dan fazla Rus uçağını düşürdüğünü iddia ederek, Kiev’in Hayaleti’nin görüntülerini paylaşmıştı. Ukraynalılar tarafından direnişin sembolü haline gelen Kiev’in Hayaleti’nin ölümü de ülkede üzüntüye neden oldu. Birçok kişi sosyal medya hesabından Kiev’in Hayaleti’ne minnettarlığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki çatışmalar başlamadan önce Putin'in yaklaşık bin 200 savaş uçağı varken, Ukrayna'nın sadece 124 uçağı olduğu, ancak Rusların sürekli uçak kaybettiği öne sürülmüştü.

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