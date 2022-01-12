Senatöre ‘aptal’ diyen Fauci, açık kalan mikrofona yakalandı

Covid-19 pandemisiyle beraber dünyanın en tanınan isimlerinden biri haline gelen Dr. Anthony Fauci, Senato Sağlık Komitesi oturumunda Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'la tartıştı. Fauci'nin Marshall için "Ne aptal adam" demesi açık kalan mikrofona yansıdı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Covid-19 pandemisiyle ilgili en yetkili ismi olan Beyaz Saray sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci, Senato Sağlık Komitesi'nde oturumda mikrofonu açık kalınca bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Senato Sağlık Komitesi'nde corona virüsün Omicron varyantıyla ilgili düzenlenen oturumda Fauci'nin tartıştığı Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall için “aptal” demesi açık kalan mikrofona yakalandı.

Marshall'ın Fauci'nin kişisel servetiyle ilgili sorular sorması ikili arasında gerginlik yaşanmasına yol açtı. Senatörün 2020'de 430 bin dolardan fazla para kazanan Fauci'nin Forbes'a göre en çok para kazanan federal devlet yetkilisi olduğunu söylemesi tansiyonu daha da yükseltti.

Fauci, “Bunu bana neden sorduğunuzu anlamıyorum. Finansal durumum kamuya açık ve 37 yıldır öyle” diyerek Marshall'a tepki gösterdi.

Marshall ise “Büyük teknoloji bunun gizli kalması için inanılmaz bir iş yapıyor. Buna bakmaya devam edeceğiz. Bu bilgiyi nerede buluruz?” diye sordu.

“Tek yapmanız gereken sormak. Çok yanlış bilgilere sahipsiniz, bu olağanüstü bir durum” diyen Fauci'nin daha sonra Marshall için “Ne aptal adam, Yüce İsa” dediği açık kalan mikrofondan duyuldu.

Marshall ise, daha sonra olayla ilgili bir açıklama yayınlayarak “Bana aptal demek Amerika'nın en az güvenilen bürokratının stresini azaltmış olabilir ama gerçekleri silemez ifadelerini kullandı.

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