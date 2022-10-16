Seri katil kurbanının peşinde yakalandı

Kaliforniya, ABD’deki polis yetkilileri 43 yaşındaki şüpheli Wesley Brownlee’nin cumartesi günü saat 2 civarında “avlanmaya çıktığını” ve “öldürme hazırlığında olduğunu” dedektifler tarafından son anda yakalandığını söylediler.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve polisin şehir kameralarından yaptıkları çalışmalarda seri katilin son görüntüsü tespit edilmişti.

Polis daha önce, 8 Temmuz ile 27 Eylül arasında gerçekleşen beş cinayetin bağlantılı olduğuna inandıklarını söylemişti. Yetkililer, beş kurbanın hepsinin yalnız yaşadığını, akşam veya sabahın erken saatlerinde öldürüldüklerini söyledi.

Kurbanların dördü 21 ila 54 yaşları arasında İspanyol erkekleriydi ve beşincisi 35 yaşında beyaz bir adamdı.

Polis şefi, Brownlee’nin koyu renk giysiler giydiğini, boynunda bir maske olduğunu ve gözaltına alındığında silahı olduğunu söyleyerek “Bir cinayeti daha durdurduğumuzdan eminiz” dedi.

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