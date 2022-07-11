Sezgin Baran Korkmaz için karar verildi: ABD’ye götürülüyor

AABD'nin US Marshall kurumu ile Avusturya'nın Wels Mahkemesi, iade süreci konusunda anlaştı. Sezgin Baran Korkmaz, 15 Temmuz cuma günü ABD'nin St. Lake City kentine götürülüyor. Avusturya Yargıtay'ı, Sezgin Baran Korkmaz'ın, "ABD'ye iade edilmesin" başvurusuna cevap bile vermedi.

Ali GÜLEN

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ABD tarafından, dolandırıcılık, zimmet ve belgede sahtekârlık suçlarından arandığı için geçen yıl Avusturya’da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz’ın iade süreci tamamlanmak üzere.

Sözcü’nün daha önce aktardığı gibi, SBK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın, “ABD öncelikli iadesi” netleşti. Korkmaz’ın Türkiye’ye değil, ABD’ye iadesine ilişkin Avusturya Adalet Bakanlığı’nın kararı kesinleşti.

İADE SÜRECİ BÖYLE YÜRÜTÜLDÜ

Maksimum 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak ve tahminen 5-6 yıl ceza alacak olan Korkmaz, yargılama için 15 Temmuz Cuma günü Viyana’dan ABD’ye götürülüyor.

İade sürecini ABD’deki US Marshall adlı birim üstlendi ve Sezgin Baran Korkmaz’ın, Viyana’dan aktarmalı olarak Utah’ın St. Lake City kentine götürülmesi konusunda Avusturya makamları ile anlaşmaya varıldı.

Anlaşma gereği Korkmaz, önce New York ya da Washington’a ardından da aktarmalı olarak St. Lake City’e götürülecek. Dava süreci de orada başlayacak.

Yaklaşık 15 gün önce ABD ile ilgili karar verildikten sonra, Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatları itiraz etmişti. Avusturya Yargıtay’ına yapılan bu itiraza hiç bir cevap verilmedi. Böylece 10 günlük süre de bitti.

İTİRAZA CEVAP YOK AMA GÜVENCE ALDI

Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, “Biz itirazımızı yaptık. Ama hiç bir cevap verilmedi. Olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmedi. Hukuk devletinde buna bir cevap verilmeliydi. Yargıtay’ın yaptığı, Türkiye’ye karşı bu ülkelerin getirdiği eleştirileri de boşa çıkarıyor. Hukukta böyle bir şey yok. Açıkça beklettiler ve dosyayı uyuttular” dedi.

İade sürecini Wels Savcılığı yürütüyor ve daha önce burada ABD’liler ile çeşitli görüşmeler de yapılmıştı. Sezgin Baran Korkmaz da, alacağı ceza, siyasi yargılama olmaması ve başka konularda güvenceler almıştı.

ÖNCE TÜRKİYE’Yİ İSTEMİŞTİ

Türkiye de, ABD’nin talebiyle gelen tutuklamanın ardından Avusturya’ya başvurarak Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesini talep etmişti.

Sezgin Baran Korkmaz da daha önce Türkiye’ye gitmek istediğini belirtmişti. Ancak daha sonra ibre, ABD’den yana döndü.

Korkmaz, ABD ile bir anlamda perde arkasında anlaşma sağladı ve korktuğu kadar büyük bir ceza almamayı da garantiledi.

MALLARINI YÖNETEBİLECEK

Sezgin Baran Korkmaz, cezaevindeyken mallarını AB’de kara para ile almadığı ortaya çıktığı için 8 lüks otelini yönetme fırsatı da bulmuştu.

ABD’ye iadenin ardından alınacak hafif bir karar, Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlığına yeniden kavuşması anlamına da gelebilecek. Korkmaz’ın Avrupa’daki malları üzerinde şu ana kadar bir temdit konulmadı.

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