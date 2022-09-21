Sırbistan Cumhurbaşkanı’ndan korkutan açıklama: ‘Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz’

Sırbistan Radyo Televizyonu'na konuşan Sırbistan lideri Vucic, bir veya iki ay içinde dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş büyüklükte bir çatışmaya girebileceğini söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 210 gün geride kalırken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’ten korkutan bir çıkış geldi. Vucic, yaptığı açıklamada, bir veya iki ay içinde dünyanın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş büyüklükte bir çatışmaya girebileceğini söyledi.

Sırbistan Radyo Televizyonu’na verdiği röportajda Vucic, Ukrayna’daki ihtilafın “büyük bir savaşa yaklaşıyor” olabileceğini söyledi.

Sırp Cumhurbaşkanı, “Özel bir askeri operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı varsayıyorum ve şimdi soru, sınırlar nerede ve bir süre sonra, belki bir veya iki ay içinde büyük bir dünya çatışmasına girip giremeyeceğimiz. Dünya Savaşı’ndan beri şahit olmadığımız bir şey” dedi.

‘DAHA KARMAŞIK HALE GELMESİNİ BEKLİYORUM’

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Vucic, Rusya ve Çin’in Batı ile ilişkilerinde daha fazla sorunla karşılaşmayı beklediğini de söyledi.

Vucic, “Önümüzdeki dönemde göreceğimiz her şeyin Batı ile Rusya ve Batı ile Çin arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirmesini bekliyorum” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ KARARLAR PAYLAŞACAĞIM’

Vucic, ülkesi için önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde önemli kararlar alacağını ve bu kararları gelecek hafta vatandaşları ile paylaşacağını ifade etti.

New York’taki ikili temasları kapsamında önemli görüşmeler yaptığına dikkati çeken Vucic, bir ülkenin daha Kosova’nın bağımsızlığını tanımasını geri çekmeye karar verdiğini söylerken bu ülkeyle ilgili bir bilgi vermedi.

Vucic, geçtiğimiz aylarda da 7 ülkenin Kosova’yı bağımsız bir devlet olarak tanımalarını iptal ettiğini iddia etmişti.

​​​​​​​Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı görüyor.​​​​

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