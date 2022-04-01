Sırbistan’da maden felaketi: En az 8 madenci yaşamını yitirdi

Sırbistan'ın güneyindeki Aleksinaç bölgesinde bulunan maden çöktü. İlk belirlemelere göre en az 8 madencinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Sırbistan haftanın son iş gününe bir felaket haberiyle başladı… Ülkenin güneyindeki Aleksinaç kasabasında bulunan maden çöktü.

Başkent Belgrad’ın 200 kilometre uzağında bulunan kasabadaki madenin çökmesi sonucunda ilk belirlemelere göre en az 8 madencinin öldüğü duyuruldu. Yetkililer yaklaşık 20 madencinin ise yaralandığını açıkladı.

Devlet televizyonu RTS, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktarırken madende kaç madencinin olduğunun tespit edilmeye çalışıldığını da aktardı.

Bölgedeki hastanenin başhekimi Godan Vidiç de bütün zorunlu olmayan ameliyatların iptal edildiğini ve hastanedeki bazı hastaların alan açmak adına erken taburcu edildiğini duyurdu.

Aleksinaç kömür madeninde 1989 yılının Kasım ayında bir patlama meydana gelmiş ve 90 madenci yaşamını yitirmişti.

RTS, olay sırasında madende 49 madencinin olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

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