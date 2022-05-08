Şirket kuran bir YouTuber yedi dakikalığına Elon Musk’ı geçti

Bir YouTuber, teknik olarak nasıl sadece yedi dakikada dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'tan daha zengin olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Max Fosh isimli İngiliz bir YouTube yıldızı, sadece yedi dakika içinde SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’tan daha zengin olmak için hapishaneye girmeyi göze aldı.

Daily Star’ın haberine göre ilginç olay şu şekilde gerçekleşti. Ünlü YouTuber Max Fosh, Unlimited Money Limited adlı bir şirket kurdu ve şirkete resmi olarak yaklaşık 9 trilyon TL’lik (500 milyar Sterlin) bir değer biçti.

Geçen yıl Londra Belediye Başkanlığı’na da aday olan Fosh, kurduğu şirketi uygun bir şekilde ilgili İngiliz kurumlarına kaydettirdi. Şirket makarna, erişte, kuskus ve “benzer unlu mamuller” üreteceği iddiasıyla kuruldu.

BİR KİŞİ İKNA OLDU

Şirketinin resmi sertifikası geldikten sonra Fosh, satış yapmak istedi, takım elbisesini giydi ve sokağa çıkıp “Bir şirket kurdum ve o şirkette 10 milyar hisseyi ihraç ettim. Bir hisseyi 50 sterline satmaya çalışıyorum. Böylece şirkete 500 milyar sterlin değer biçiyorum” diyerek yatırım toplamaya çalıştı.

Mucizevi bir şekilde, Fosh, bir kişiyi Unlimited Money Limited şirketinin hissesi karşılığında bir hisse senedi formu imzalamaya ve nakit parayla ayrılmaya ikna etti.

Bunun üzerine YouTuber, “Unlimited Money Limited’in piyasa değerinin 500 milyar sterlin olarak değerlendirildiğine” dair bir onay almadan önce belgeyi bir şirket değerlendirmesi için gönderdi.

DOLANDIRICILIKLA SUÇLANDI

Ne yazık ki finans yetkilileri, gelişmeleri YouTube kanalından yayınlayan Fosh’a beklediği şekilde yaklaşmadı. Ünlü isme, değerlemeyi haklı çıkaracak geliri olmadığı için teknik olarak dolandırıcılık yaptığını da söylediler.

Yetkililer, “Şu anda dolandırıcılık faaliyetiyle suçlanma olasılığınız yüksek. Bu nedenle, Unlimited Money Limited’in acilen feshedilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz” şeklinde açıklama yapınca, Fosh, hapse girmekten kaçınmak için tek hissedarı ile temasa geçmeye ve şirketi kapatmaya çalıştı.

Böylece sadece 7 dakika süren “dünyanın en zengin insanı” unvanına da son vermiş oldu.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına uyarı: Sizi aşırı çalıştıracağım

İlginizi Çekebilir İklim krizine çözüm: Et yerine böcek proteini...

İlginizi Çekebilir Damat düğüne gecikince gelin konuklardan biriyle evlendi





