Skandal enişteye güvensizlik oyu

Türk eşi Zübeyde’ye kıyak maaş, yolsuzluk ve seksizmle suçlanan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı, güven oylamasını kaybetti. Kendi partisi SPD ile koalisyon ortakları, Feldmann’a güvensizlik oyu verdi. İstifası istenen Feldmann bunu yapmazsa görevden alınması için halk oylaması yapılacak.

Ali GÜLEN

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Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'un Anakent Belediye Başkanı ve “Türklerin eniştesi” Peter Feldmann'a, kendi partisi ve koalisyon ortaklarından büyük darbe geldi. Belediye Meclisi ve kendi partisi Feldmann'a “güvensizlik oyu” verdi.

Kendisinden 29 yaş küçük Türk kızı, Ordulu Zübeyde Temizel ile evlenen ve iki yıldır da ondan ayrı yaşayan Feldmann, peş peşe skandalların ardından “güvensizlik oylaması“yla karşı karşıya kaldı.

TÜRK EŞE KIYAK, YOLSUZLUK

Türk eşine “kıyak maaş ve araba“, sosyal kuruluş AWO'dan seçim desteği alma, yolsuzluk ve seksizm gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan Feldmann, artık Frankfurt'ta gittiği yerlerde de tepki çekiyor. Buna rağmen istifa etmemekte direniyor.

Frankfurt Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, Feldmann'ın kendi partisi SPD ile koalisyon ortağı Yeşiller, Liberaller ve VOLT partisi güvensizlik oyu verdi. Hıristiyan Demokrat Parti de kararı destekledi. Dün akşam tamamlanan Feldmann'ın güvensizlik oylamasına 79 evet, 11 hayır ve 1 çekimser oy geldi. Bazı Sol Partililer ise Feldmann lehine oy kullandı.

‘İSTİFA ET’ BASKISI

Bu durumda, Feldmann'ın 14 Temmuz'a kadar görevinden ayrılması istendi. Feldmann ayrılmazsa, görevden alınacak ama bu karar için Frankfurt'ta halk oylamasına gidilecek. Halk oylamasına en az yüzde 40 katılım olması gerekiyor.

Feldmann'ın tek güvendiği şey de, halkın katılımının az olması. Ancak bütün partiler ona karşı birleştiği için, muhtemel halk oylamasına katılımın yoğun olması bekleniyor. Feldmann'ın, gelecek iki hafta içinde istifa edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

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