Soyadına baktılar ve öldürdüler

The Wall Street Journal tarafından “Vladimir Putin’in en çok korktuğu adam” olarak tanımlanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalny, Ukrayna'da 'Navalny' soyadını taşıyan bir kişinin onun yüzünden öldürüldüğünü iddia etti. Navalny'nin bu paylaşımı gündem oldu.

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Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny, yaptığı son paylaşımda Ukrayna’daki Rus birliklerin, sırf kendisi ile aynı soyadı taşıdığı için Ukraynalı bir sivili öldürdüğünü iddia etti.

Putin’in baş düşmanı olarak anılan Navalny, Kiev dışındaki Bucha kentinde 60 yaşındaki Ilya Navalny’nin cesedinin bulunduğunu öne sürdü. Navalny, Bucha’da bir cesedin yanında öldürülen kişini pasaportunun da bulunduğunu belirterek, “Her şey onu soyadı yüzünden öldürdüklerini gösteriyor. Bu yüzden pasaportu meydan okurcasına yanına attılar.” dedi.

Navalny, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Putin’in cellatları tarafından tamamen masum bir insan öldürüldü. Ne diyebilirim ki… Görünüşe göre onun benim akrabam olmasını umuyorlardı.” dedi.

45 yaşındaki Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en tanınmış muhaliflerinden biri. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı söylemleriyle tanınan Navalny, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başlamasının ardından herkesi sokaklara çıkmaya ve barış için savaşmaya çağırdığını açıklamıştı.

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