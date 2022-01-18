Taliban, protestocu kadınların yüzüne biber gazı sıktı

Afganistan’da iktidarı ele geçirdiği ağustostan bu yana insan ve kadın hakları ihlalleri nedeniyle tepki çeken Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara biber gazı sıktı.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’ın başkenti Kabil'de önceki gün bir grup kadın, eğitim ve çalışma hakkı talebiyle gösteri düzenledi. Onlarca kadın, ellerinde pankartlarla Taliban'ın kadın haklarını yok sayan uygulamalarına ve hicab giyme zorlamasına karşı sloganlar atarak Kabil Üniversitesi önünde yürüdü.

Geçen hafta sokak ortasında vurulan bir kadın için de adalet isteyen göstericiler, bir süre sonra Taliban militanlarıyla karşı karşıya geldi.

Bir araçla yürüyüş düzenleyen kadınların önüne çıkan Taliban üyeleri, ellerinde silahlarla kadınların etrafını kuşattı.

Maskeli bir Taliban militanının bazı kadın göstericilerin yüzüne biber gazı sıktığı görüntüler kameralara yansıdı. Ancak diğer Taliban üyeleri, militanı geri çekerek engellemeye çalıştı.

Göstericilerden biri, olayla ilgili olarak “Gözlerim yanmaya başladı. Onlara ‘utanın' deyince bana silahını doğrulttu” dedi.

Göstericiler arasında yer alan 23 yaşındaki Fatima, “Özgürlük ve adalet istiyoruz. Evden çıkmaya korkuyorum ama protestoda kendimi cesur ve güçlü hissettim. Diğer kadınlar için de sesimi yükseltebildim” diye konuştu.

Olayın ardından bir kadın gösterici, biber gazının yarattığı alerjik etki nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Ağustosta iktidara gelmesinin ardından modern bir imaj çizmeye çalışan Taliban, cumartesi günü yaptığı açıklamada kızlara yönelik okulları mart sonuna kadar açmayı planladığını belirtmişti.

Öte yandan Kadın İşleri Bakanlığı’nın kapatılması, kadınlara tek başına uzak mesafe seyahatin yasaklanması gibi uygulamalar tepkilere yol açıyor.

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