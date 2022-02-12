Taliban’dan Afganistan’ın varlıklarına el koyan ABD’ye tepki

Taliban sözcüsü, ABD’nin dondurulan 7 milyar dolarlık Afganistan varlıklarının yarısının Afgan halkına yardım olarak kullanmasına yönelik kararını “hırsızlık” olarak niteledi.

Sozcu.com.tr

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Afganistan'da ağustosta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban örgütü, ABD Başkanı Joe Biden'ın dondurulmuş Afganistan varlıklarıyla ilgili imzaladığı kararnameye tepki gösterdi.

Biden, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından dondurulan 7 milyar dolarlık Afganistan varlıklarının yarısının Afgan halkına yardım olarak kullanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı. Çok aşamalı plana göre, Afganistan’ın ABD’deki dondurulmuş rezervlerinin diğer yarısı başta 11 Eylül saldırılarının kurban yakınları olmak üzere ülkedeki terör mağdurlarının devam eden davalarında kullanılmak üzere tutulacak.

Katar'daki Taliban sözcülerinden Muhammed Naim, ABD'nin bu kararını “hırsızlık” olarak niteledi. Naim, Twitter mesajında “ABD'nin Afgan devletine ait engellenin fonları çalması, bu ülkenin ahlaken çürüdüğünün göstergesi” ifadelerini kullandı.

Taliban'ın iktidara gelmesi sonrasında Afganistan ekonomisi, ABD'nin ülkeye ait varlıkları dondurması ve yabancı yardımların durmasıyla çökmenin eşiğine geldi.

Örgüt, daha önce ABD'deki Afganistan varlıklarının iadesini talep etmişti.

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