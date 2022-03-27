Taliban’dan kadınlarla ilgili yeni karar! Uçak da yasak park da…

Afgan kızların okumasına izin vermeyen Taliban'dan tepki çeken kararlar gelmeye devam ediyor... Taliban'ın Afganistan'da kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan uçakla seyahat etmesine izin vermeyeceği belirtildi. Ayrıca, kadınların başkent Kabil ve çevresindeki parklara girişine de sınırlandırmalar getirildi.

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Taliban’dan kadınlarla ilgili tepki çeken bir kararlara yenileri eklendi. Daha önce kızların okumasına izin vermeyen Taliban bu kez, kadınlara uçak ve park yasağı getirdi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Afgansitan’da kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan uçakla seyahat etmesine izin verilmemesini öngören talimat yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan uçak şirketlerine gönderildi.

ALINAN KARAR İLGİLİ BİRİMLERE GÖNDERİLDİ

Söz konusu talimatın hafta sonu Taliban’ın Kadın Bakanlığı’nın yerine kurduğu “Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı” tarafından uçak şirketlerine gönderildiği bildirildi.

Talimata göre, yanında erkek refakatçi bulunmayan, uçak bileti almış kadınlar pazartesi gününe kadar uçak seyahati yapabilecek.

Ancak bileti olan bazı kadınların Kabil Havalimanı’ndan geri çevrildiği bildiriliyor. Bakanlıktan, talimatla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

PARK YASAĞI DA GELDİ

Ayrıca, kadınların başkent Kabil ve çevresindeki parklara girişine de sınırlandırmalar getirildi. Aynı bakanlığın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, parklara kadın ve erkeklerin aynı günlerde girişi yasaklanırken, kadınların sadece pazar ile salı günleri arasında hicap giymeleri koşulu ile parklara girmesine izin verilecek. Erkekler ise çarşamba ile cumartesi günleri arasında parklara girebilecek.

ABD’DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Taliban’ın kız öğrencilerle ilgili aldığı son karar sonrası ABD’den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. ABD, Doha'da yapılacak görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu. Görüşmede, özellikle ekonomik meselelerin ele alınması bekleniyordu.

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