Tayvan’da vaka sayısı 20 bini geçti

Tayvan'da hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 139 yeni vaka tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Tayvan’da Covid-19 vakaları artıyor. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung düzenlediği basın toplantısında, günlük vaka sayısının 23 bin 139 olarak tespit edildiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Chen, ülkede önceki güne oranla vaka sayısının yüzde 29 arttığını belirtirken, Mayıs ayının sonunda bu rakamın 200 bine yaklaşacağı konusunda da uyardı.

Ülkede toplam vaka sayısı 173 bin 942 olarak tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 876 kişi de hayatını kaybetti.

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