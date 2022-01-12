Tekmeci Yusuf Yerkel’e Almanya akredite vermedi

Soma madencisini tekmeleyen dönemin başbakanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü yardımcısı olan Yusuf Yerkel'in Frankfurt Başkonsolosluğu'na atanmasının yeni detayları ortaya çıkarken, Almanya'nın Yerkel'e akredite vermediği belirlenirken, ülkede tepkiler çığ gibi büyüyor.

Ali GÜLEN

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SÖZCÜ’nün Soma madencisini tekmeleyen dönemin başbakanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü yardımcısı olan Yusuf Yerkel’in Frankfurt Başkonsolosluğu’na atanmasını ortaya çıkarmasından sonra Almanya’da Yerkel’e tepkiler büyüyor…

Soma’da 301 işçinin can verdiği maden faciasında, madenci Erdal Kocabıyık‘ı tekmeleyen Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in, aylık 6 bin euro maaş ve ek haklarla birlikte Frankfurt'a Ticaret Ataşesi atanması dünyanın gündeminde. Yerkel'in gizlice Frankfurt'a geldiği, yerleşme hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Avrupa'nın dev yayın organları, SÖZCÜ'nün haberini vermeye başladı. ARD televizyonu, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild gibi gazeteler SÖZCÜ'yü arayarak haberin ayrıntıları hakkında bilgi alırken, medya kuruluşları Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nu da telefon yağmuruna tuttu. Başkonsolosluktan, “Atamalar Resmi Gazete'de yayınlanmıyor artık. Biz henüz atama kararını görmedik” cevabı veriliyor.

“TEKMECİ FRANKFURT'TA İŞ BULDU”

Alman, Hollanda, İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya medyası konuya büyük ilgi gösterirken başlıklar, “Erdoğan'ın işçi tekmeleyen danışmanı Frankfurt'ta iş buldu” ya da “Tekme atan danışman Avrupa'ya tayin edildi” başlıkları kullanılıyor.

Sendikaların ve politikacıların tepkileri de haberlerde yer alıyor.

İŞTE TAYİNİN PERDE ARKASI

Tekmeci Yusuf Yerkel'in tayinine üç ay önce karar verildiği, Ticaret Bakanlığı'nın bu yöndeki önerisinin Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçtiği öğrenildi.

Bu onayın ardından, Frankfurt'ta Ticaret Ataşesi olan Tansu Günendi, Ankara'ya çekildi. Deneyimli bir ekonomist olan Günendi'nin dönüş için 2 hafta süresinin kaldığı açıklandı.

ALMANYA AKREDİTE VERMEDİ

Yerkel, Frankfurt'ta yer bakarken, Almanlardan henüz akredite verilmediği, kendisinin de “vize istenmeyen pasaportla” Frankfurt'ta bulunduğu belirtiliyor.

Akreditenin verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Hizmet pasaportunun kullanılabilmesi için Türkiye'nin bunu hazırlaması, Almanya'nın da bunu onaylaması gerekiyor.

TÜRK TOPLUMU, SENDİKA VE PARTİLER TEPKİLİ

Almanya Türk Toplumu (TGD), “Böyle liyakatsız atamayı birçok sağduyu sahibi vicdanlı kurum, kuruluş ve insanlar gibi bizlerin de kabul etmesi ve sineye çekmesi mümkün değil” açıklaması yaptı.

Sosyal Demokrat Parti, “Hiç de hoş gelmedi. Atamayı hoş görmüyoruz” açıklaması yaptı.

Sol Parti'den Saadet Sönmez, “Yerde yatan savunmasız işçiyi tekmeleyen birinin Türkiye Başkonsolosluğu'nda Ticaret Ataşesi olmaması gerekir. Bu kişi, Hessen'deki Türk toplumunu temsil edemez” dedi.

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