Trump’ın ses kaydı ortaya çıktı: Erdoğan hakkındaki sözleri ilk kez duyuldu

ABD Başkanı olduğu dönemde gazeteci Bob Woodward ile bir dizi röportaj gerçekleştiren Donald Trump'ın yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Yeni ses kayıtlarında Trump'ın Erdoğan hakkındaki sözleri de gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’li gazeteci Bob Woodward, 2020’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını yayınladı. “The Trump Tapes” (Trump Kayıtları) olarak lanse edilen 8 saatlik ses kaydını ABD medyası ortaya çıkardı.

Ses kayıtlarında ve Trump’ın verdiği açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisi de gündeme geldi. CNN’in yayınladığı ses kayıtlarında ve sesli kitaptan parçalarda Trump, Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili yorumlarda da bulundu.

CNN’in aktardığı haberde, “Röportajlarda Trump, Kim, Putin ve Erdoğan’ı beğendiğini söyledi ve onlarla aynı odadayken en akıllısının kendisi olduğunu söyledi. 2020’nin Ocak ayında kaydedilen ses kaydında Trump, “Ben Erdoğan’la iyi anlaşıyorum ki aslında böyle olmaması gerekiyor çünkü herkes onun korkunç biri olduğunu söylüyor. Fakat biliyorsun benim için iyi gidiyor” dedi.

Trumo aynı dönemde verdiği röportajda, “Çok komik değil mi, ilişkilerimde daha sert ve kötülerle karşılaştıkça onlarla daha iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bunu bana bir gün açıklarsın, tamam mı? Fakat belki bu kötü bir şey değildir. Kolay olanları o kadar sevmiyorumdur ya da o kadar da iyi anlaşmıyorumdur” yorumunu yaptı.

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