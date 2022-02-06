Türk İHA ve SİHA’ları komşuyu kızdırdı: Harekete geçtiler

Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği insansız hava araçları (İHA-drone) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) aracılığıyla bölgede diplomatik atılımlar yapmasının Yunanistan'ı endişelendirdiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu olan eKathimerini’de yer alan bir haber Atina yönetiminin son dönemde Türk yapımı insanız hava araçları (İHA veya drone) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) başka ülkelere satmasından büyük bir endişe duyduğunu aktardı.

Yunanistan’ın bu durumdan rahatsız olduğu ve güvenlik endişesi yaşadıklarına dikkat çeken gazete, Atina yönetiminin İHA ve SİHA’ların Ege ve Doğu Akdeniz’de yayılmasını engellemek için hem operasyonel hem de diplomatik bir çözüm arayışında olduğunu yazdı.

eKathimerini, Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları bir anlaşma aracı olarak kullanması ve bölgedeki birçok aktörle anlaşma sağlamasını diplomatik olarak engellemek için yöntemler aradığını yazdı. Gazetede yer alan haberde Ankara’nın kısa bir süre önce Kiev yönetimiyle Türk İHA ve SİHA’larının Ukrayna’da üretilmesi konusunda anlaştığı hatırlatıldı.

TOPLANTIDA TÜRKİYE GÜNDEM OLDU

20 Aralık’ta Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın bir toplantı gerçekleştirdiği ve burada gündemin Türk İHA ve SİHA’ları olduğu kayıtlara geçti. Bu toplantı sırasında Türk İHA ve SİHA’larının yarattığı ciddi güvenlik sorunları da masaya yatırıldı.

Türkiye’de kullanılan İHA ve SİHA’larının bölgedeki hareketlerini Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin son yıllarda izleyip haritalandırdığı da belirtildi. Gazete, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ankara’nın İHA’ları aktif bir şekilde kullandığını da hatırlattı.

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