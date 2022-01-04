Türk Lirası’ndaki değer kaybı Çek turistleri sevindirdi

Türk Lirası’ndaki değer kaybı birçok ülkede tatilcilerin de iştahını kabarttı. Çekya’da yerel para birimi son dönemde Türk Lirası karşısında hızla değer kazanırken, ülkedeki seyahat acenteleri Türkiye’ye tatil talebinin olağanüstü düzeyde arttığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Çekya'nın devlet televizyonu, Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı nedeniyle çok sayıda kişinin Türkiye'de tatil yapmak için ülkedeki seyahat acentelerine akın ettiğini duyurdu.

Çek basınında yer alan habere göre, Türkiye'de enflasyon son 19 yılın rekorunu kırarken, ülkedeki ekonomik kriz Çeklerin de dikkatinden kaçmadı.

Devlet televizyonu, ülkede Türkiye'ye tatil için olağanüstü düzeyde talep olduğunu aktarırken, ülkenin en büyük seyahat acentelerinden Čedok'un sözcüsü Katerina Pavlikova, Noel öncesinde Türkiye'deki gezi alanları ve alışveriş merkezlerini kapsayan tur paketi biletlerinin hemen tükendiğini belirtti.

Pavlikova, İstanbul ve Anadolu'daki farklı kentlere yönelik tatil talebinin patlama yaptığını ifade etti.

YUNANİSTAN’I GEÇİP BİRİNCİ OLDU

Bir diğer seyahat acentesi olan CK Fischer'ın temsilcisi Jan Bezdek de, Türkiye'ye yönelik seyahat talebinin pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 30 arttığını söyledi. Bezdek, “Türkiye şu anda 2022 yaz tatilleri için birinci sırada, uzun zamandır bir numara olan Yunanistan'ın önüne geçti” dedi.

ÇEK KORUNASI DEĞER KAZANIYOR

Çek basınına göre, Türkiye'deki tatil merkezlerinde hizmetler, alışveriş ve ziyaret yerlerindeki ücretler gibi birçok masraf 2020'ye göre beşte bir oranında azaldı.

Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşın Çek Korunası son dönemde değer kazanıyor. Şu anda 1 Türk Lirası yaklaşık olarak 1,67 Çek Korunası ediyor.

Çek basını, birçok yabancı uzmana göre Türkiye'deki krizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarından kaynaklandığını düşündüğüne de dikkat çekti.

Daha önce de Türk Lirası'nın Bulgar Levası karşısında değer kaybetmesiyle beraber Bulgarların yeni yıl alışverişi için Türkiye akın ettiği haberleri basına yansımıştı.

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