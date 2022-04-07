Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmede ‘acil’ çağrı

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakan Akar tarafından; diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan, denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı" denildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Kritik görüşmeyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

* Görüşmede, Bakan Akar tarafından; diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan, denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

* İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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