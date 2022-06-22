Türkiye ile Suudi Arabistan’dan ortak bildiri: ‘Yeni iş birliği dönemi’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası yayımlanan ortak bildiride "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı" denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmî törenle karşıladı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman, merdivenlerde Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman’ın baş başa görüşmesinin ardından, heyetler arası görüşme de gerçekleştirildi.

ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

Görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

* “Resmi görüşmeler iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin derinliğini bünyesinde barındıran samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleşti.

* Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı.

* Taraflar, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve yatırım fırsatlarının araştırılmasını el aldı.

* Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılığını vurgulamışlardır.

* Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iletişimin artırılması ele alındı.”

ERDOĞAN “BUNLAR DÜNYAYI ENAYİ ZANNEDİYOR” DEMİŞTİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili davada 7 Nisan'da durdurma kararı verilmişti. Dosya, Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan’a devredilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesine ilişkin 2018 yılındaki “Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” sözleri üzerine, geri adım atılması kamuoyunda ve siyasette büyük tepki çekmişti.

İlginizi Çekebilir Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den Selman'ın Türkiye ziyaretine tepki

İlginizi Çekebilir Prens Selman, Türkiye ziyareti öncesinde Mısır'da Sisi ile görüştü