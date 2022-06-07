Türkiye, İngilizler için ‘en çok ucuzlayan’ tatil merkezi oldu

Türkiye, İngiltere’deki popüler tatil destinasyonları arasında sterlinin yerel para birimi karşısında en fazla değer kazandığı yerler listesinde en üst sırada yer aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de düzenlenen yeni bir ankete göre Türkiye, bu tatil sezonunda İngilizlerin makul fiyatları nedeniyle seyahat için en çok tercih ettiği yerler arasında yer aldı.

Mirror gazetesinin haberine göre, ülkede düzenlenen yeni bir anket, Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın İngilizler için en uygun fiyatlı tatil merkezleri olduğunu ortaya koydu. Polonya ve Hırvatistan'ın da son dönemde yükselişe geçtiği kaydedildi.

STERLİN DEĞER KAYBETTİ AMA…

İngiliz basını, sterlinin son dönemde euro ve dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle İngilizler için birçok yerde tatil yapmanın daha pahalı hale geldiğine, Türkiye'nin ise az sayıdaki istisna arasında yer aldığına dikkat çekti.

Ankete katılanların yüzde 88'i, Türkiye'de tatil yapmanın kârlı olduğunu çünkü sterlinin TL karşısında giderek değerlendiğini belirtti. Türkiye, İngiltere'deki popüler tatil destinasyonları arasında sterlinin yerel para birimi karşısında en fazla değer kazandığı yerler listesinde en üst sırada yer aldı.

Sterlin son bir yılda TL karşısında yüzde yaklaşık iki kat değer kazandı.

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