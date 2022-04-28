Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Panama’nın iki önemli turizm ülkesi olduğunu belirterek, “Bugün imzalayacağımız turizm işbirliği anlaşması bu anlamda işbirliğimizi daha da güçlendirecek” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Erika Mouynes ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirmesinin ardından Mouynes ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Panama'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Diplomatik, ekonomik ve ticari kapasitesi ile bölgesinde önemli bir rol oynayan Panama'yı değerli bir ortak olarak görüyoruz. Türkiye ve Panama ticaret ve lojistik için önemli bölgesel merkezlerdir. Son zamanlarda ülkelerimiz arasındaki sıklaşan temaslardan memnunuz” dedi.

Panama Dışişleri Bakanı Mouynes'i Antalya Diplomasi Forumu'nda ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bugün kendisiyle ikili işlerimize dair somut konuları ele aldık. Siyasi diyaloğumuzu, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yoğunlaştırmak konusunda mutabık kaldık. Özellikle siyasi istişare mekanizması kurulması konusunda da mutabık kaldık” dedi.

“TİCARETİMİZ GEÇEN SENE YÜZDE 50 ARTTI”

Mouynes ile Türkiye-Panama arasındaki ekonomi işbirliğini nasıl geliştirebileceğini ele aldıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Ticaretimiz geçen sene yüzde 50 artarak, 323 milyon dolara ulaştı. Burada tabi bizim lehimize ciddi bir açık var. Bunu dengelemek için dün akşam çalışma yemeğinde kabineden bakan arkadaşlarımız bize katıldı. Bunları değerlendiriyoruz hem ticareti artıracağız, hem dengeli hala getireceğiz. Özellikle turizm, inşaat, enerji lojistik alanlarında ülkelerimiz arasında büyük bir potansiyel bulunuyor. Biraz sonra imzalayacağımız ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması ülkelerimiz arasında karma ekonomik komisyonunun ve iş konseyinin kurulmasını sağlayacak” dedi.

Türk firmalarının Panama'ya olan ilgisinin arttığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Son zamanlarda firmalarımızın Panama'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. En sonra Expo fuarına 18 firmamız katıldı. Bizde firmalarımızı özellikle turizm, inşaat, enerji lojistik alanında Panama'da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz” dedi.

Eğitim, kültür, Türk dilinin Panama üniversitelerinde okutulması dahil bir çok alanda Türkiye-Panama arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceklerini ve işbirliğini nasıl güçlendirebileceklerini ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Bölgesel konuları da ele aldık. Mouynes Latin Amerika ve Karayip bölgelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi, bende Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgemiz hakkında bilgiler verdik. Düzensiz göçlerle ilgili nasıl işbirliği yapabileceğimizi de konuştuk” dedi.

TURİZM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama'da temaslarına devam ediyor. Panamalı mevkidaşı Erika Mouynes ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, Mouynes ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Türkiye ve Panama arasında 2 anlaşmaya imza attı. Türkiye ve Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması ve Ticaret ve Ekonomi İşbirliği Anlaşması yapıldı. (İHA)