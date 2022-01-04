Türkiye’den Yunanistan’a sert yanıt: Gerginliği tercih ettiğinin yeni kanıtı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.

“KENDİNE GÜVENİ OLAN ÜLKELER BU TÜR DAVRANIŞLAR SERGİLEMEZ”

* Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.

* Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege'de hem de Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.

“GERÇEK DIŞI BİR ALGI YARATMAYA ÇALIŞMASINI REDDEDİYORUZ”

* Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.

* Yunanistan'ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz.

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