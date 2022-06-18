Türkiye’nin Suriye operasyonu: Kanlı ittifakın arkasından Rusya ve İran çıktı

Son haftalarda Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri operasyon düzenleme ihtimali iyice belirginleşirken, Arap medyası, terör örgütü YPG ile birlikte İranlı ve Suriyeli terör örgütü ve grupların Türkiye'ye karşı bir "operasyon merkezi" oluşturduğu ortaya çıktı. Merkezin arkasında ise Rusya ve İran'ın olduğu öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için Suriye’nin kuzeyine askeri bir operasyon yapma ihtimali her geçen gün artarken, Arap medyasından dikkat çekici olduğu kadar endişe yaratan da bir iddia geldi.

ABD merkezli medya kuruluşu Al-Monitor’da yer alan haberde, Türkiye’nin olası operasyonu ile ilgili açıklamaların gelmesinin ardından terör örgütlerinin, Rusya ve İran ile bir araya gelerek bir operasyon merkezi oluşturduğunu öne sürüldü.

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İddiaya göre Suriye’de varlığını sürdüren birçok terör örgütü bir araya geldi ve “Kuzey Yıldırım” adını veren bir merkez kurdu. Bu merkez ise Halep’in kuzeyinde konumlanan bir Rus askeri üssünde bulunuyor. Operasyon merkezinde ise hangi terör örgütlerinin olduğunun bilgisine erişildi.

Haberde, bu merkeze giriş hakkı olan terör örgütleri arasında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG, İran’ın desteklediği Fatemiyoun, Hizbullah’la bağlantılı bir grup ve Suriye rejimine bağlı grup ve birliklerin olduğu belirtildi.

Türkiye karşıtı bu kirli ittifakta 600 kişinin olduğu beliritilirken bu sayıya Şam rejiminin askerlerinin sayısının eklenmediği de kaydedildi. Al-Monitor’da yer alan haberde operasyon merkezinde hangi grubun kaç “üst düzey” temsilcisi olduğuna dair de sayılar verildi.

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Edinilen bilgiye göre operasyon merkezinde 2 Rus, 3 İran Devrim Muhafızları’ndan temsilci yer alırken terör örgütü PKK’dan 3 kişi ve Şam rejiminden de 2 kişinin bulunduğu kayıtlara geçti.

Al-Monitor’da yer alan haberde, “Kuzey Yıldırım operasyon merkezinin amacı askeri cepheyi yönetmen ve çatışmaları koordine ederek, çekilme sınırını belirleyerek olası bir Türkiye saldırısında YPG’ye destek sağlamak” denildi.

Omurgasını terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG/PYD’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri’nden bir isim Al-Monitor’e açıklamalarda bulundu. İsmini açıklamayan terörist, “Bu operasyon merkezini oluşturan ülke Rusya ve Suriye rejimine baskı yapan İran ve PKK. İran Şii yoğunluğun olduğu bölgeleri korumak istiyor. Görüşmeler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye askeri operasyonu gündeme getirdiğinden beri devam ediyor” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK RESMEN BASKI YAPMIŞ

Öte yandan Kandil’deki PKK elebaşlarının da Suriye Demokratik Güçleri’yle görüşmeler yaptığını ve Suriye ve İran güçlerine “Türkiye’ye karşı direnin” çağrısı yaptığı da öne sürüldü. Açıklamalarda bulunan terörist, “Bu sebeple Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye’nin saldırısı durumunda Şam yönetimine destek vereceklerini açıkladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mayıs’ta Suriye’nin kuzeyine ve Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine bir askeri operasyon düzenlenebileceğini açıklamıştı. Suriye Demokratik Güçleri’ni bölgeden uzaklaştırmak ve Suriyeli mültecileri tampon bölgeye yerleştirmek için böyle bir hamle yapılmasının gündemde olduğunu duyurmuştu. Türkiye’nin Menbiç ve Tel Rıfat bölgelerine operasyon düzenleyebileceği belirtilmişti.

Türkiye’nin gündeme getirdiği askeri operasyonu ABD ve Rusya karşı çıktıklarını resmi olarak duyurmuştu.

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