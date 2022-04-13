Türkiye’ye gönderilen çöpler ve atıklar İngiltere’yi ayağa kaldırdı

İngiltere'nin çöplerinin Türkiye'ye gönderilmesi İngiliz yetkilileri ve İngiliz kamuoyunu resmen ayağa kaldırdı. İngiliz Çevre Ajansı'nın Genel Müdürü, Londra yönetimine çağrıda bulunarak, "Bu etik mi değil mi" diye sordu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin atıklarının bir kısmını Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye göndermesi İngilizlerin tepkisini çekti.

İngiliz Çevre Ajansı’nın Genel Müdürü Sir James Bevan açıklamalarda bulunarak, atıkların ihracatına karşı çıktı. Bevan yaptığı açıklamada, atıkların dolaştırılmasının yasaklanmasını isterken, yasa dışı örgütlerin bu durumdan faydalanarak çöplerin resmi olmayan noktalarda imha edilebileceği uyarısında bulundu.

İNGİLİZ ÇÖPÜ ADANA’DA ÇIKTI

İngiliz The Times gazetesinin aktardığı haberde Bevan, “Hükümet, bizim yarattığımız çöple başka bir ülkenin uğraşmasının etik olup olmadığına karar vermesi gerekiyor” dedi. İngiliz medyası, çöpün geri dönüşüm ya da enerji için kullanılmak üzere ihracatının yapıldığına dikkat çekerken, yapılan incelemeler sonucunda İngiliz hane halkının oluşturduğu çöpün yasal olmayan yerlere ulaştığını hatırlattı.

2020’de İngiltere’de toplanan plastik atığın yarısından fazlasının yani 700 bin tonunun Türkiye, Malezya ve Polonya’ya gönderildiği belirtilirken, Greenpeace’in geçen yıl yaptığı araştırmada İngiliz süpermarketlerinde kullanılan plastik poşetlerin Adana’da ortaya çıktığı hatırlatıldı. O dönem yapılan incelemede çöplerin doğru bir şekilde imha edilip geri dönüştürülmediği ve toksik kimyasalların çıkmasına sebebiyet verdiği belirlenmişti.

BAZI ÜLKELER ÇÖPLERİ İADE EDİYOR

İngiliz The Times gazetesi, “Malezya, Polonya ve Sri Lanka gibi ülkeler bu çöplerin yasa dışı yollarla ülkeye geldiğini fark ettikten sonra atıklarını son yıllarda iade etmeye başladı. Çin de başta plastik olmak üzere atıkları yasakladı” yorumunu yaptı.

Greenpeace İngiltere’den Megan Randles da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Randles, “Plastik atığımızı diğer ülkelere göndermek atık sömürgeciliğinin bir türüdür. Bu kabul edilemez ve sürdürülebilir değil” ifadesini kullandı.

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