Türkler’in işlettiği genelev, Almanya hükümetini yendi

Almanya'nın başkenti Berlin’de açılan Artemis isimli genelev, 2016 yılında yapılan baskına karşı açtığı davayı kazandı.

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Genelevin işletmecileri olan Kenan ve Hakkı Şimşek kardeşler, Berlin Savcılığı'nın 13 Nisan 2016 günü sabahı 680 polis, 7 savcı ve 220 gümrük memuru ile yapılan baskının abartılı olduğunu, ortada büyütülecek bir kriminal olay bulunmadığını ve savcılığın, kendilerini suç örgütü lideri gibi tanıttığını belirterek Berlin Eyaleti ve Adalet Senatörlüğü'ne dava açtı.

AĞIR VE HAKSIZ SUÇLAMALAR

Yaklaşık 4 ay gözaltında tutulan ve savcılığın abartılı açıklamaları ile kamuoyu nezdinde küçük düşürüldüklerini belirten işletmeciler açtıkları davayı kazandı. Berlin Eyalet İdare Mahkemesi, kardeşlere 100 bin Euro tazminat verilmesine hükmetti. Ayrıca iki kardeşten resmi olarak özür dilendi. Bakanlık, “Berlin eyaleti, bu ifadelerin yol açtığı, özellikle o dönemde suçlanan kişilerin ve şimdiki davacıların itibar kaybına neden olan her türlü dezavantaj için özür diler” açıklamasını yaptı.

TAZMİNAT PARALARINI KANSER HASTASI ÇOCUKLARA VERECEKLER

Artemis, kadınların köle gibi çalıştırıldığı, vergi kaçırıldığı gibi iddialarla basılmış ve işletmecilere insan ticareti, cinsel sömürü ve organize suç örgütü gibi hareket ettikleri suçlamaları yöneltilmişti. İşletme sahipleri de bu suçlamalar kanıtlanamayınca karşı dava açmıştı. Bu dava, geçen hafta tazminatla sonuçlandı. İşletmeciler, kazanılan parayı kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılması için bağışlayacaklarını duyurdu.