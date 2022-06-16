Üç Avrupa lideri trenle Kiev’e gitti

Rusya’nın Ukrayna işgali 113’üncü güne girerken, Rusya lideri Putin'le temasları nedeniyle eleştirilen Avrupa’daki başlıca üç ülkenin lideri Ukrayna’ya desteklerini göstermek ve birlik mesajı vermek için Kiev’e gitti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa'daki üç ülkenin lideri, bugün Rus işgali altındaki Ukrayna'ya desteklerini ve “Avrupa’nın Rusya’ya karşı birliğini” göstermek amacıyla ülkenin başkenti Kiev'e gitti.

Fransa hükümeti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Kiev'e giden gece treninde çekilen görüntülerini paylaştı. Üç liderin trendeki bir masada sohbet ettiği görüntüler televizyon kanallarında paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le sık sık telefonda görüşmeleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan Avrupalı üç liderin Kiev ziyareti için hazırlıklar uzun süredir devam ediyordu. Daha önce birçok ülkeden yetkili Kiev'i ziyaret ederken üç ismin ziyarette bulunmaması tartışmalara yol açmıştı.

ZELENSKİY, SİLAH DESTEĞİNİN ARTIRILMASINI İSTEYECEK

Macron, Scholz ve Draghi'nin Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya gelmesi bekleniyor. Ukrayna liderinin görüşmede üç ülkeye, özellikle de silah sevkiyatına şüpheyle baktığı söylenen Almanya'ya silah desteğini artırma çağrısında bulunacağı tahmin ediliyor.

Ziyaret, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğinin tartışıldığı bir dönemde gerçekleşiyor. Görüşmelerde bu konunun da gündeme geleceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Macron'dan Zelenskiy'e çağrı: Bir noktada müzakere etmesi gerekecek

İlginizi Çekebilir Ukrayna saflarına katılan Ruslar, ülkelerinin Putin rejiminden kurtuluşu için savaşıyor