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Ukrayna Altyapı Bakanı: Tahıl koridoru verimli çalışıyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, İstanbul'da imzalanan anlaşmayla açılan tahıl koridorunun verimli çalıştığını belirtti.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna Altyapı Bakanı: Tahıl koridoru verimli çalışıyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşması sayesinde tahıl koridorunun verimli bir şekilde çalıştığını belirtti.

Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i bugün Odessa Limanı’nda ağırladıklarını bildirdi.

Guterres ile gemilerin tahıl ile yüklenmesi sürecini incelediklerini aktaran Kubrakov, “Karadeniz tahıl girişimi nedeniyle tahıl koridorunun verimli çalıştığını güvenle söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı. (AA)

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