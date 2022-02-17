Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna’nın NATO üyeliği şansı azaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülkesinin NATO üyeliği şansının gitgide azaldığını söyledi. Zelenskiy "Yabancı güçlere ihtiyacımız yok" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkesinin NATO üyeliği şansının gitgide azaldığını söyledi. “Somut nedenler var” diyen Zelenskiy bunları “Rusya’nın direnişi ve İttifak içindeki bazı üye ülkeler” olarak tanımladı. Bu ülkelerin bir sır olmadığını söyleyen Zelenskiy isim vermekten kaçındı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki birliklerinin sayısını artırarak baskı uyguladığını da ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya ile doğrudan görüşme teklifini bir kez daha ifade etti.

Kiev’in bu talebi Kremlin tarafından karşılanmıyor. Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere etmeden önce Ukrayna liderinin iki ülke arasında imzalanmış anlaşmaları hayata geçirmesi gerektiğini savunuyor.

“YABANCI GÜÇLERE İHTİYACIMIZ YOK”

Zelenskiy bir Rus işgali durumunda Ukrayna’nın yabancı güçlere “ihtiyacı olmadığını” da ifade etti. RBK Ukrayna haber ajansının internet sayfasında yer alan habere göre Zelenskiy bu güçlerin gerilimi daha da tırmandıracağını belirtti. Zelenskiy “Yabancı bayraklı askerlere egemenlik sahamızda ihtiyacımız yok. Bunu istemiyoruz. Öbür türlü tüm dünya istikrarsızlaşır” dedi.

“Rusya’ya burada yabancı üslerin olduğu ve onların kendilerini buna karşı ‘savunmak’ zorunda olduğu gibi bir ek gerekçe vermek istemiyoruz” diyen Zelenskiy “Ancak bunun dışında her şeyi istiyoruz” diye konuştu. Zelenskiy bu sözüyle Batılı müttefiklerinden para ve silah desteği talebinde bulunduklarını kast etti.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamalarda Ukrayna’ya ABD askeri gönderilmeyeceğini net bir biçimde ifade etmişti. Biden Ukrayna’da ikamet eden ABD vatandaşlarından da ülkeyi terk etmelerini istedi.

İngiltere gibi bazı NATO ülkeleri de Ukrayna ordusunda eğitim faaliyeti görevinde olan askeri personelini ülkeden çekmeye başladı.

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