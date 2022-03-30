Ukrayna heyeti Türkiye ile askeri teknik iş birliğini görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dikkat çekici bir açıklama Kiev tarafından geldi... Ukraynalı yetkililer, Ukrayna heyetinin bugün Türk yetkililerle askeri-teknik iş birliğini görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ile görüşmeler gerçekleştirmek için İstanbul’a gelen Ukrayna heyetinin “askeri-teknik” işbirliğini görüşmek üzere bugün Türk yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.

Türkiye Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Geçmişte Rusya ile enerji, ticaret ve savunma alanlarında işbirliği yapan Türkiye’nin Kiev’e Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarını (İHA) satması Moskova’nın tepkisine yol açmıştı.

RUSYA’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Ukraynalı müzakere heyetinde yer alan Mihailo Podolyak da Rusya ile dün İstanbul’da gerçekleşen barış görüşmelerinden sonra gidişattan iyimser olduğunu söyledi. Podolyak ayrıca Rusya’nın askerlerini 23 Şubat’taki sınırlara çekmesi sonrasında yapılacak referandum ile birlikte barış anlaşmasının oylanacağını da belirtti.

Rusya tarafından da yeni bir açıklama geldi.

Rusya’nın barış görüşmelerindeki baş müzakerecisi, Rusya’nın temel taleplerini yerine getirme konusunda Ukrayna’nın istekli olduğunu belirtti. Baş müzakereci, bununla birlikte Rusya’nın Donbass ve Kırım’daki duruşunun değişmediğini de vurguladı.

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