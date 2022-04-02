Ukrayna, Rus helikopterini İngiliz füzesiyle vurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık 38 gün geride kalırken, Ukrayna ordusu ilk kez İngiltere’nin verdiği Starstreak füzesiyle bir Rus helikopterini düşürdü.

Sozcu.com.tr

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İngiltere yapımı Starstreak füzesinin Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta bir Rus Mi-28N helikopterinin düşürdüğünü gösteren görüntüler İngiliz medyasında yayınlandı. Görüntülerde havadaki helikopterin kuyruk kısmından vurulduktan sonra alev alarak ormanlık alana düştüğü görülüyor.

Bu görüntünün Ukrayna ordusunun İngiltere'nin verdiği Starstreak füzesiyle ilk kez bir Rus helikopterini vurduğu ana ait olduğu belirtildi. Ukrayna'da yeni kullanılmaya başlayan lazer güdümlü biz füze olan ve Belfast'ta üretilen Starstreak, hedefi sesten üç kat daha hızlı bir şekilde vurabiliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya askeri desteği artırma sözü vermişti. İngiltere ayrıca Ukrayna askerlerinin eğitiminde de görev alıyor.

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