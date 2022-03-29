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Ukrayna: Rus saldırıları 1887 yılında yapılan binaya zarar verdi

Savaşın 1 ayı aşkın bir süredir devam ettiği Ukrayna'da yetkililer Harkov'da endişe verici bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna: Rus saldırıları 1887 yılında yapılan binaya zarar verdi

Ukrayna Acil Durum ekipleri (DSNS), Rusya’nın bombardımanı sonucu 1887’de yapılan tarihi itfaiye binasının büyük ölçüde tahrip olduğunu belirtti.

DSNS açıklamasında “Eski bir itfaiye binası olan ve 1887’de inşa edilen Harkov bölgesinin mimari anıtı, Harkov’un düşman bombardımanı sonucu hasar gördü” dedi.

Yetkililer, ekiplerin binanın daha fazla çökmesini engellemek için çalıştığını ve önlemler aldığını belirtti.
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