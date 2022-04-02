Ukrayna: Rusya bir şehirde referanduma hazırlanıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın, Ukrayna’nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğu iddia edilerek, "Rus işgalciler 4 Nisan’da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor" denildi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 37. gününde devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna ordusunun Rus işgaline karşı direnişi sürüyor. Rusya devletimiz karşısında tüm imkanlarla saldırıyor. Rus işgalciler 4 Nisan'da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor. Bu konu hakkında gerekli yerlere bilgilendirme yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

DONETSK’TEKİ SALDIRILARDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko şehirdeki durum hakkında açıklamalarda bulundu. Donetsk Valisi Kyrylenko açıklamasında, “Rusya sivilleri öldürüyor. 1 Nisan'daki saldırılarda Donetsk bölgesinde 7 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 7 kişi ise yaralandı. Mariupol ve Volnovahe şehirlerinde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayılarını tespit etmek mümkün değil. Her savaş suçlusu cezalandırılacak” ifadelerini kullandı.

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