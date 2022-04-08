Ukrayna: Rusya tren istasyonunu vurdu, 30’dan fazla kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 44. gününde Rus ordusunun ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde bir tren istasyonunu roketle vurduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna devlet demiryolu şirketi, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, iki roketle düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının sivillerin Rus bombardımanın yoğunlaştığı bölgeden tahliyesi sırasında yaşandığı belirtildi. Reuters, bu bilginin henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığını duyurdu.

Aynı bölgede dün de tahliye edilen kişileri taşıyan üç trenin, raylara isabet eden bir füze nedeniyle durdurulduğu açıklanmıştı.

Ukrayna'da sivilleri hedef almadığını savunan Rusya, son dönemde Kiev çevresindeki güçlerini geri çekerek ayrılıkçı güçlerin bulunduğu Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaştı. Bölgede saldırı ve çatışmalar giderek artarken Ukrayna yönetimi buradaki sivilleri daha güvenli yerlere taşımaya çalışıyor.

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