Ukrayna: Rusya’nın 5 savaş uçağını düşürdük

Ukrayna ordusu Rusya’ya ait 5 savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini duyururken Rusya'dan yalanlama geldi. Öte yandan Ukrayna'ya Kırım ve Belarus'tan da saldırılar düzenlendiği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasıyla gerilim tırmanırken, Ukrayna Rusya'ya ait 5 savaş uçağı ve bir helikopter düşürdüklerini duyurdu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklama Rusya tarafından yalanlandı. Rus haber ajansı Ria, Rusya'nın Ukrayna'da savaş uçağı düştüğü iddiasını yalanladığını aktardı.

Ukrayna'ya üç koldan saldırı

Ukrayna Sınır Hizmetleri, bu sabah erken saatlerde Rusya sınırından, Belarus'tan ve Kırım'dan çok sayıda saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, “Bu sabah saat 5 civarında Rusya Federasyonu ev Belarus'la sınır bölgelerinde, Rus askerleri Belarus'un desteğiyle saldırı düzenledi” dendi.

Luhansk, Sumy, Harkov, Çernihiv ve Jitomir bölgelerinde Ukrayna sınır birliklerine ve kontrol noktalarına ateş açıldığını kaydeden Ukrayna, saldırılarda hava topu ve ağır silahlar da kullanıldığını bildirdi.

Açıklamada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'dan da Ukrayna'ya yönelik saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

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