Ukrayna: Rusya’ya ait çıkarma gemisini vurduk

Ukrayna ordusu, Yılan Adası’nda demir atan Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisinin hedef alındığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı saldırılarla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de kilit nokta haline gelen Yılan Adası'na demir atan Rusya donanmasına ait bir geminin vurulduğu bildirildi.

Geminin hava saldırısı ile etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise söz konusu geminin “Serna” sınıfı çıkarma gemisi olduğunu duyurdu.

TÜRK SİHA VURDU İDDİASI

Odessa bölgesel askeri idare başkanının sözcüsü Serhiy Bratchuk, sosyal medya hesabından olayı doğrularken, “Karadeniz’de Serna gibi bir düşman gemisi imha edildi. Silahlı Kuvvetlere teşekkürler!” yazdı.

Ukraynalı yetkili Anton Gerashchenko, “Yılan Adası’nda kalan düşman birimleri hava koruması olmadan kalacak ve hamamböceği gibi yok edilecek ve yakılacak” dedi.

Ukrayna basınında ise geminin Türk yapımı Bayraktar TB2 askeri insansız hava aracı tarafından vurulduğu iddia edildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

RUS ORDUSU 25 BİNDEN FAZLA ASKER KAYBETTİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşta Rusya'nın 25 bin 100 askerinin öldürüldüğünü, bin 122 tankın, 2 bin 713 zırhlı askeri aracın, 199 uçağın, 155 helikopterin ve 11 geminin imha edildiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir Rusya, Zafer Günü'nde gövde gösterisine hazırlanıyor

İlginizi Çekebilir Rusya'dan Japonya'yla gerilimi artıracak hamle