Ukrayna, silahlarını teslim eden Rus askerlere ödül verecek

Ukrayna Parlamentosu’nun kabul ettiği yeni tasarıya göre silah bırakıp teslim olan Rus askerlerine ödül verilecek. Savaş uçağı ya da gemisi getirene verilecek ödül miktarı 1 milyon doları bulacak.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Parlamentosu Rada, silahlarıyla beraber teslim olan Rus askerlerine ödül verilmesini öngören bir tasarıyı kabul etti. Rada'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, 7229 nolu tasarı kapsamında Rus ordusuna ait askeri ekipmanları ve silahları Ukrayna ordusuna teslim edenlere cömert ödüller verileceği belirtildi. Açıklamada hangi ekipman için ne kadar ödül verileceği bilgisi de yer aldı.

Yeni yasaya göre Ukrayna ordusuna Rus savaş gemisi veya savaş uçağı teslim edenlere 1 milyon dolar ödül verilecek. Tank, kamyon ya da askeri araç için verilecek ödül miktarı ise 10 bin dolar. Para ödülünün yanı sıra silah bırakıp teslim olan askerlere Ukrayna'da güvenli bir yerde kalma imkanı da sağlanacak. Bu kişiler yeni bir kimlikle üçüncü ülkelere de gidebilecek.

Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Oleksandr Kornienko, Rus askerlerinin moralinin çok bozuk olduğu ve maddi zorluklar yaşadığı bu süreçte yasanın başarılı olmasını beklediklerini ifade etti. Kornienko, neden öldüklerini bilmeyen çok sayıda Rus askerinin teslim olacağını savundu.

Saf değiştiren Rus askerlerine ödül verme stratejisi, savaşın başından bu yana Ukrayna hükümeti tarafından uygulanıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, şubat sonunda Rus askerlere seslenerek “Size iki seçenek sunuyoruz. Ya bu adaletsiz savaşta ölün ya da affedilip tazminat olarak 58 bin dolar alın” demişti.

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