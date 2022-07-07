Ukrayna Uluslararası Hava Yolları, İran’a dava açtı

Ukrayna Uluslararası Hava Yolları (UAI), İran’ın başkenti Tahran’da 8 Ocak 2020 tarihinde Tahran-Kiev seferini yapan yolcu uçağının düşürülmesi nedeniyle İran’a dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Uluslararası Hava Yolları (UAI), 8 Ocak 2020 tarihinde Tahran-Kiev seferini yapan yolcu uçağının İran'da düşürüldüğü gerekçesiyle dava açtı.

UAI tarafından yapılan açıklamada, davanın Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir mahkemede açıldığı ifade edildi. Davada, İran ve Devrim Muhafızları sanık olarak gösterilerek, İran’dan tazminat talep ediliyor.

İran, başkent Tahran'da yerel saatle 06.12'de kalkış yapan Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının füze ile vurulduğunu doğrulamıştı. Olayda, uçakta bulunan 9'u Ukraynalı mürettebat ve 167'si Ukrayna, İran, Kanada, İsveç, Afganistan, Almanya ve İngiltere vatandaşı olmak üzere toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran hükümeti daha sonra uçak kazasında hayatını kaybeden yolcuların ailelerine 150 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermiş ancak bazı aileler bu parayı reddetmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Ukrayna uçağının Tahran'da düşürülmesi nedeniyle hayatını kaybeden Kanada vatandaşlarının yakınlarına maddi yardımda bulunulacağını açıklamıştı. Trudeau açıklamasında, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine İran'ın tazminat ödeyeceğinden eminiz. Ancak o ailelerle görüştüm. Haftalarca bekleyemezler, onların şu anda desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.

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