Ukrayna vurmuştu… Batan Rus gemisinde ABD parmağı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna tarafından Karadeniz'de batırılan Rus amiral gemisi “Moskva” (Moskova) ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. ABD basını, ABD istihbaratının geminin yerinin belirlenmesinde Rusya'ya yardım ettiğini öne sürdü.

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Son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon bir nebze de olsa düşerken, geçtiğimiz haftalarda Rus amiral gemisi “Moskova”nın Karadeniz’de batırılması tansiyonu tekrar yükseltmişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, ABD’li bir yetkili, Biden yönetiminin geçtiğimiz ay Rusya’nın amiral gemisi Moskova’nın bulunmasına ve batırılmasına yardımcı olan istihbaratı Ukrayna ile paylaştığını öne sürdü.

ABD merkezli NBC News’in haberine göre yetkili, ABD’nin Ukrayna’nın Sovyetler döneminden kalma devasa bir füze kruvazörü olan Moskova’yı vurmayı planladığını bilmediğini ve Kiev’in kararına karışmadığını söyledi.

İSTİHBARAT UKRAYNA’YA İLETİLDİ

ABD’li yetkili, istihbaratın Rusya’nın güneyindeki liman kenti Odessa’ya yönelik saldırılara karşı kendilerini savunmalarına yardımcı olması için Ukrayna’ya iletildiğini öne sürdü.

ABD merkezli New York Times gazetesine konuşan bir yetkili de bilgilerin sadece geminin Karadeniz’deki konumuyla ilgili bir raporun ötesine geçtiğini söyledi.

Yılan Adası’nı kuşatan ve Ukrayna tarafından vurulduğu açıklanan, 510 mürettebatlı Moskova isimli kruvazör gemisi 14 Nisan’da batmış, gemide hayatını kaybedenlerin sayısı hala net olarak açıklanmamıştı.

ABD GEMİSİ SAATLERCE TAKİP ETMİŞ

İsmi açıklanmayan yetkili, ABD donanmasının, 13 Nisan’da Rus amiral gemisini Karadeniz’de batırmak için Ukrayna kuvvetlerine doğru bilgileri sağlayabilmek için yeni deniz gözetleme uçağını kullandığını da iddia etti.

İngiltere merkezli The Times gazetesi, bir ABD deniz gözetleme P-8 Poseidon uçağının saatler boyunca Moskova gemisini takip ettiğini ve yerini Ukrayna ordusuna söylediğini öne sürdü.

ABD’nin Moskova grevine verdiği desteğin ifşa edilmesi, Beyaz Saray’ın Cumhuriyetçilerin Ukrayna’nın direnişini desteklemek için daha fazlasını yapması için baskı altına alınmasından ve anketlerin ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’ya yönelik tavrının yeterince sert olmadığını ortaya koymasının ardından geldi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Biden yönetimi, Rusya’nın işgalini püskürtmesine yardımcı olmak için silah ve füze sevkiyatının yanı sıra Ukrayna ile istihbarat paylaşımını artırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayında işgal emrini verdiğinden beri, Beyaz Saray, demokratik bir müttefik olan Ukrayna’yı desteklemeyi, Putin ile ABD ve NATO müttefikleri arasında doğrudan bir savaşı kışkırtacak gibi görünen hiçbir şey yapmamakla dengelemeye çalıştı.

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