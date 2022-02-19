Ukrayna’da ayrılıkçı bölgede peş peşe patlamalar

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yer alan bir gaz boru hattı civarında iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamalar bölgenin birçok noktasından görüldü. Akşam saatlerinde de Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov’a ait araca bombalı saldırı düzenlenmişti.

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Reuters’in geçtiği son dakika habere göre, Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgesi Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin ana şehirlerinden biri olan Luhansk yakınlarındaki bir gaz boru hattının bir kısmının meydana gelen patlamanın ardından alev aldığı bildirildi.

Patlama sonrası bölgede panik yaşanırken, bölgenin tahliye edildiği ifade edildi. İlk patlamadan yaklaşık 40 dakika sonra bölgede bir patlamanın daha meydana geldiği açıklandı.

DONETSK’TE BOMBALI SALDIRI

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde savaş çıkacağına yönelik başlayan kriz akşam saatlerinde bombalı saldırıya neden oldu.

Kendi bağımsızlıklarını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'in Kiev tarafından Donbass'a yönelik geniş bir saldırı başlatılacağını ve halkın Rusya topraklarına gitmesi yönünde çağrı yapmasının ardından Donetsk kentinin merkezinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırı düzenlenen aracın Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'a ait olduğu açıklandı. Patlamada ölü veya yaralananların olup olmadığı konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Patlama sonrası aracın tamamen yandığı görülürken Donetsk'in Acil Durumlar Bakanlığı birimleri tarafından sivil halka sokağa çıkmamaları ve sakin kalmaları yönünde duyurular yaptığı öğrenildi.

UKRAYNA: OLAY PROVOKASYON

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny ise Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilimden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, Donetsk'e bir saldırı gerçekleştirmediklerini, olayın Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu savundu.

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