Abone Ol

Ukrayna’da kiliselerdeki heykeller korumaya alınıyor

Ukrayna’nın Lviv kentinin merkezinde yer alan Katolik kilisesinin içerisinde yer alan heykeller ve tarihi yapılar, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı korumaya alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna’da kiliselerdeki heykeller korumaya alınıyor

Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv şehrinde halk muhtemel saldırıya karşı çeşitli önlemler almaya devam ediyor.

Kentin merkezindeki Katolik kilisenin iç kısmında yer alan heykeller ve eserlerin etrafı kalın süngerlerle çevrildi.

Foto: İHA

Kilisenin içerisine büyük bir iskele kurulduğu ve kalan tarihi yapılarında sünger ile kaplanacağı öğrenildi.

Öte yandan Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının da kilisenin içerisinde sergilendiği dikkat çekti.

ABD ve Ukrayna'dan yeni iddia: Rusya çocukları kaçırıyor İlginizi Çekebilir ABD ve Ukrayna'dan yeni iddia: Rusya çocukları kaçırıyor Rus gazeteci, Nobel ödülünü Ukraynalı mültecilere bağışlıyor İlginizi Çekebilir Rus gazeteci, Nobel ödülünü Ukraynalı mültecilere bağışlıyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Nobel Rusya saldırı Sanat Ukrayna